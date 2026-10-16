Electrek：欧洲9月电动汽车销量增长39%

2026年9月，欧洲售出近60万辆电动汽车，同比增长39%。这是该地区新的月度纪录：该指标比6月创下的此前最高纪录高出10%。Electrek报道称，数据来自Benchmark Mineral Intelligence。

欧洲市场加速增长

纯电动汽车是9月增长的主要驱动力：其销量同比增长50%。插电式混合动力汽车销量增长16%。

英国、法国、西班牙、葡萄牙和芬兰录得最高的电动汽车月度销量。法国销量增长78%，接近8万辆；德国增长61%，至11.7万辆。英国的注册量超过8月的三倍，同时电动汽车的市场份额仍大致维持在40%。

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与8月相比，欧洲市场增长62%，因为买家在夏季低迷后回归。九个月内，该地区售出390万辆电动汽车，比2025年同期增长30%。

北美和中国市场下滑

北美9月电动汽车销量同比下降44%，降至约13万辆。Benchmark Mineral Intelligence警告称，这一比较是与2025年9月相比，当时美国买家在7500美元联邦税收抵免到期前更积极地购买电动汽车。

中国9月销售111万辆电动汽车：较8月增长7%，但同比下降18%。全球当月共售出215万辆电动汽车，1月至9月售出1550万辆，同比增长3%。在中国、欧洲和北美以外，9月销量增长81%，至约31万辆。

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