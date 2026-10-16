Продажі електромобілів у Європі у вересні зросли на 39% — Electrek

У Європі у вересні 2026 року продали майже 600 тисяч електромобілів, що на 39% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Це новий місячний рекорд для регіону: показник перевищив попередній максимум, установлений у червні, на 10%. Про це з посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence повідомляє Electrek.

Європейський ринок прискорився

Основним драйвером вересневого зростання стали повністю електричні автомобілі: їхні продажі зросли на 50% у річному вимірі. Продажі підключуваних гібридів збільшилися на 16%.

Найвищі місячні показники продажів електромобілів зафіксували Велика Британія, Франція, Іспанія, Португалія та Фінляндія. У Франції продажі піднялися на 78% — майже до 80 тисяч машин, у Німеччині — на 61%, до 117 тисяч. У Великій Британії кількість реєстрацій була більш ніж утричі вищою за серпневу, водночас частка електромобілів на ринку залишилася приблизно на рівні 40%.

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Порівняно із серпнем європейський ринок зріс на 62%, оскільки покупці повернулися після літнього спаду. За дев'ять місяців у регіоні продали 3,9 мільйона електромобілів — на 30% більше, ніж за той самий період 2025 року.

Спад у Північній Америці та Китаї

У Північній Америці вересневі продажі електромобілів скоротилися на 44% у річному вимірі — приблизно до 130 тисяч одиниць. У Benchmark Mineral Intelligence застерегли, що порівняння відбувається з вереснем 2025 року, коли покупці США активніше купували електрокари напередодні завершення дії федерального податкового кредиту в розмірі 7,5 тисячі доларів.

У Китаї у вересні реалізували 1,11 мільйона електромобілів: це на 7% більше, ніж у серпні, але на 18% менше в річному вимірі. Загалом у світі за місяць продали 2,15 мільйона електромобілів, а за січень—вересень — 15,5 мільйона, що на 3% більше за торішній результат. За межами Китаю, Європи та Північної Америки продажі у вересні зросли на 81% — до близько 310 тисяч машин.

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