W Europie we wrześniu 2026 roku sprzedano niemal 600 tys. samochodów elektrycznych, o 39% więcej niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. To nowy miesięczny rekord dla regionu: wynik przewyższył poprzednie maksimum ustanowione w czerwcu o 10%. Jak informuje Electrek, powołując się na dane Benchmark Mineral Intelligence.

Europejski rynek przyspieszył

Głównym motorem wrześniowego wzrostu były samochody w pełni elektryczne: ich sprzedaż wzrosła o 50% rok do roku. Sprzedaż hybryd plug-in zwiększyła się o 16%.

Najwyższe miesięczne wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych odnotowano w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Finlandii. We Francji sprzedaż wzrosła o 78%, do niemal 80 tys. aut, a w Niemczech — o 61%, do 117 tys. W Wielkiej Brytanii liczba rejestracji była ponad trzykrotnie wyższa niż w sierpniu, przy czym udział samochodów elektrycznych w rynku pozostał na poziomie około 40%.

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W porównaniu z sierpniem europejski rynek wzrósł o 62%, ponieważ kupujący wrócili po letnim spowolnieniu. W ciągu dziewięciu miesięcy w regionie sprzedano 3,9 mln samochodów elektrycznych — o 30% więcej niż w tym samym okresie 2025 roku.

Spadek w Ameryce Północnej i Chinach

W Ameryce Północnej wrześniowa sprzedaż samochodów elektrycznych spadła o 44% rok do roku — do około 130 tys. sztuk. Benchmark Mineral Intelligence zastrzegło, że porównanie dotyczy września 2025 roku, kiedy kupujący w USA aktywniej nabywali samochody elektryczne przed wygaśnięciem federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7,5 tys. dolarów.

W Chinach we wrześniu sprzedano 1,11 mln samochodów elektrycznych: to o 7% więcej niż w sierpniu, ale o 18% mniej rok do roku. Łącznie na świecie w ciągu miesiąca sprzedano 2,15 mln samochodów elektrycznych, a od stycznia do września — 15,5 mln, co oznacza wzrost o 3% względem ubiegłorocznego wyniku. Poza Chinami, Europą i Ameryką Północną sprzedaż we wrześniu wzrosła o 81%, do około 310 tys. aut.

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