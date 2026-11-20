W ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku organy ścigania skonfiskowały 635 samochodów z powodu podejrzeń o manipulację numerami identyfikacyjnymi.

Jednak zarzuty postawiono jedynie w pięciu postępowaniach, a kolejne pięć spraw przekazano do sądu.

Według danych OpenDataBot liczba takich postępowań była 1,6 razy większa niż w ubiegłym roku. Szczególnie gwałtowny wzrost odnotowano we wrześniu i październiku — w ciągu tych dwóch miesięcy wszczęto 357 spraw.

Wiele skonfiskowanych samochodów nadal znajduje się na parkingach policyjnych w oczekiwaniu na ekspertyzy, których przeprowadzenie może trwać do 90 dni. Jednocześnie nawet po upływie tego terminu zwrot samochodu właścicielowi nie jest gwarantowany.

Źródło: Opendatabot.

W październiku 2026 roku ukraiński park samochodowy powiększył się o 22,4 tys. używanych samochodów osobowych z zagranicy.

Chińska firma BYD zaprezentowała w Chinach model Seal 07 drugiej generacji, który będzie oferowany w wersji w pełni elektrycznej oraz hybrydowej typu plug-in. Cena początkowa wersji hybrydowej wynosi 139 900 juanów, czyli około 21 tys. dolarów, a wersji elektrycznej — 149 900 juanów, czyli około 22,5 tys. dolarów.

W Chinach firma BYD poinformowała o sprzedaży 4 tysięcy flagowych elektrycznych sedanów Great Han w ciągu 19 dni od rozpoczęcia sprzedaży. Model ten pojawił się na chińskim rynku 13 października jako pierwszy w pełni elektryczny flagowy sedan klasy D w gamie Dynasty.

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