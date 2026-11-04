BYD заявила про 4 тисячі проданих Great Han за 19 днів — Electrek

У Китаї компанія BYD повідомила про продаж 4 тисяч флагманських електричних седанів Great Han за 19 днів після початку продажів. Модель вийшла на китайський ринок 13 жовтня як перший повністю електричний флагманський седан D-класу в лінійці Dynasty, повідомляє Electrek.

Версії та запас ходу

Great Han пропонують у трьох комплектаціях за ціною від 235 900 юанів. Покупці можуть обрати одномоторну задньопривідну або двомоторну повнопривідну версію. Задньопривідна модифікація Premium має заявлений запас ходу до 1008 км за китайським циклом CLTC, тоді як повнопривідна Flagship — до 880 км.

Усі версії оснащені батареєю BYD Blade 2.0 ємністю 102,326 кВт·год. Задньопривідні моделі мають електромотор потужністю 370 кВт, або 496 к. с. У повнопривідній версії додатково встановлено передній мотор на 200 кВт, а сумарна потужність силової установки становить 570 кВт, або 764 к. с.

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Оснащення та заряджання

Седан завдовжки 5256 мм, завширшки 1999 мм і заввишки 1510 мм має колісну базу 3130 мм. Його оснащують системою допомоги водієві God’s Eye B та лідаром на даху. Серед заявлених функцій — навігація з автопілотом на міських дорогах і автомагістралях, а також дистанційне автоматичне паркування.

До стандартного оснащення також належать двокамерна пневмопідвіска DiSus-A, кермування задніми колесами та передні сидіння з режимом невагомості. BYD заявляє, що завдяки технології Flash Charging батарея Great Han може заряджатися з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин.

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