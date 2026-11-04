BYD称Great Han上市19天销量达4000辆——Electrek

在中国，BYD表示，旗舰纯电动轿车Great Han在开售后19天内销量达到4000辆。该车型于10月13日进入中国市场，作为Dynasty产品线中首款纯电动D级旗舰轿车，Electrek报道。

版本与续航里程

Great Han提供三种配置，起售价为23.59万元人民币。买家可以选择单电机后轮驱动版或双电机全轮驱动版。后轮驱动Premium版本按中国CLTC工况的宣称续航里程最高可达1008公里，而全轮驱动Flagship版本最高可达880公里。

所有版本均配备容量为102.326千瓦时的BYD Blade 2.0电池。后轮驱动车型配备功率为370千瓦，即496马力的电动机。全轮驱动版本还配备了一台200千瓦的前电机，动力系统总功率为570千瓦，即764马力。

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配置与充电

这款轿车长5256毫米、宽1999毫米、高1510毫米，轴距为3130毫米。其配备God’s Eye B驾驶辅助系统和车顶激光雷达。其宣称的功能包括在城市道路和高速公路上使用带自动驾驶功能的导航，以及远程自动泊车。

标准配置还包括DiSus-A双腔空气悬架、后轮转向和带零重力模式的前排座椅。BYD表示，得益于Flash Charging技术，Great Han的电池可在5分钟内从10%充至70%，并在9分钟内从10%充至97%。

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