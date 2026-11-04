W Chinach firma BYD poinformowała o sprzedaży 4 tysięcy flagowych elektrycznych sedanów Great Han w ciągu 19 dni od rozpoczęcia sprzedaży. Model trafił na chiński rynek 13 października jako pierwszy w pełni elektryczny flagowy sedan klasy D w gamie Dynasty, podaje Electrek.

Wersje i zasięg

Great Han jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia w cenie od 235 900 juanów. Nabywcy mogą wybrać jednomotorową wersję z napędem na tylne koła lub dwusilnikową wersję z napędem na wszystkie koła. Odmiana Premium z napędem na tylne koła ma deklarowany zasięg do 1008 km według chińskiego cyklu CLTC, podczas gdy Flagship z napędem na wszystkie koła — do 880 km.

Wszystkie wersje są wyposażone w akumulator BYD Blade 2.0 o pojemności 102,326 kWh. Modele z napędem na tylne koła mają silnik elektryczny o mocy 370 kW, czyli 496 KM. W wersji z napędem na wszystkie koła dodatkowo zamontowano przedni silnik o mocy 200 kW, a łączna moc układu napędowego wynosi 570 kW, czyli 764 KM.

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Wyposażenie i ładowanie

Sedan o długości 5256 mm, szerokości 1999 mm i wysokości 1510 mm ma rozstaw osi 3130 mm. Jest wyposażony w system wspomagania kierowcy God’s Eye B oraz lidar na dachu. Wśród deklarowanych funkcji są nawigacja z autopilotem na drogach miejskich i autostradach, a także zdalne automatyczne parkowanie.

Standardowe wyposażenie obejmuje również dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne DiSus-A, skrętne tylne koła oraz przednie fotele z trybem nieważkości. BYD podaje, że dzięki technologii Flash Charging akumulator Great Han może naładować się od 10% do 70% w pięć minut, a od 10% do 97% — w dziewięć minut.

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