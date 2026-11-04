В Китае компания BYD сообщила о продаже 4 тысяч флагманских электрических седанов Great Han за 19 дней после начала продаж. Модель вышла на китайский рынок 13 октября как первый полностью электрический флагманский седан D-класса в линейке Dynasty, сообщает Electrek.

Версии и запас хода

Great Han предлагают в трех комплектациях по цене от 235 900 юаней. Покупатели могут выбрать одномоторную заднеприводную или двухмоторную полноприводную версию. Заднеприводная модификация Premium имеет заявленный запас хода до 1008 км по китайскому циклу CLTC, тогда как полноприводная Flagship — до 880 км.

Все версии оснащены батареей BYD Blade 2.0 емкостью 102,326 кВт·ч. Заднеприводные модели имеют электромотор мощностью 370 кВт, или 496 л. с. В полноприводной версии дополнительно установлен передний мотор мощностью 200 кВт, а суммарная мощность силовой установки составляет 570 кВт, или 764 л. с.

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Оснащение и зарядка

Седан длиной 5256 мм, шириной 1999 мм и высотой 1510 мм имеет колесную базу 3130 мм. Он оснащается системой помощи водителю God’s Eye B и лидаром на крыше. Среди заявленных функций — навигация с автопилотом на городских дорогах и автомагистралях, а также дистанционная автоматическая парковка.

В стандартное оснащение также входят двухкамерная пневмоподвеска DiSus-A, управление задними колесами и передние сиденья с режимом невесомости. BYD заявляет, что благодаря технологии Flash Charging батарея Great Han может зарядиться с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут.

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