На Филиппинах таможня в третий раз безуспешно пыталась продать конфискованный гиперкар McLaren Senna. После неудачных торгов стартовую цену автомобиля снизили с 1,61 до 1,37 млн долларов, однако желающих приобрести его так и не нашлось.

Первый аукцион состоялся 28 апреля 2026 года. Тогда из 12 конфискованных автомобилей удалось продать только Rolls-Royce Phantom 2023 года за 402 тысячи долларов.

Повторные торги в мае и 30 октября также завершились безрезультатно.

McLaren Senna выпустили ограниченной серией в 500 экземпляров. Автомобиль оказался на штрафстоянке в рамках масштабного дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов. В 2025 году правоохранительные органы обнаружили нелегальные склады с автомобилями Ferrari, Lamborghini, Maybach и Maserati общей стоимостью 21,9 млн долларов.

Коллекционеров отпугивают юридические риски: проблемы с регистрацией и возможные судебные иски из-за криминального прошлого автомобилей. Вместе с McLaren на штрафплощадке находится и конфискованное купе LaFerrari, для которого таможня до сих пор не определила стартовую цену.

Источник: Motor1.com

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