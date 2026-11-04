W Wielkiej Brytanii w październiku zarejestrowano 49 155 nowych w pełni elektrycznych samochodów. To o 54% więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, a udział takich pojazdów w rynku nowych aut wyniósł 32%, informuje InsideEVs, powołując się na organizację branżową New Automotive.

Elektryki wyprzedziły inne rodzaje napędu

W pełni elektryczne samochody, czyli BEV, stały się w październiku największą pojedynczą kategorią pod względem udziału w sprzedaży. Wyprzedziły auta z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także hybrydy. Dyrektor generalny New Automotive Ben Nelms powiedział, że niemal co trzeci nowy samochód sprzedany w październiku był w pełni elektryczny.

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Według publikacji najwyższą sprzedaż samochodów elektrycznych w kraju w październiku odnotowały Kia, BMW, Volkswagen i BYD. Tesla po wysokich wynikach we wrześniu zmniejszyła miesięczną sprzedaż, jednak od początku roku utrzymała pierwsze miejsce na brytyjskim rynku BEV z udziałem 9,53%. Wynik Tesli był o 25,4% wyższy niż rok wcześniej. Kia zajęła drugą pozycję z udziałem 6,9%, a BYD trzecią z 6,8%.

Wzrost odnotowano także w Niemczech

Popyt na samochody elektryczne rósł również w Niemczech. W październiku sprzedano tam ponad 94 tys. w pełni elektrycznych aut, które stanowiły 37% rynku samochodowego. Według niemieckiego organu ruchu drogowego było to niemal o 80% więcej w ujęciu rocznym. InsideEVs zauważa również, że w Wielkiej Brytanii rośnie zainteresowanie kupujących używanymi samochodami elektrycznymi.

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