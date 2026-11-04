В Великобритании в октябре зарегистрировали 49 155 новых полностью электрических автомобилей. Это на 54% больше, чем за тот же месяц прошлого года, а доля таких машин на рынке новых авто составила 32%, сообщает InsideEVs со ссылкой на отраслевую организацию New Automotive.

Электрокары опередили другие типы топлива

Полностью электрические автомобили, или BEV, в октябре стали крупнейшей отдельной категорией по доле продаж. Они опередили автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибриды. Генеральный директор New Automotive Бен Нелмс заявил, что почти каждый третий новый автомобиль, проданный в октябре, был полностью электрическим.

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По данным издания, в октябре наибольшие продажи электромобилей в стране были у Kia, BMW, Volkswagen и BYD. Tesla после высоких показателей в сентябре снизила продажи за месяц, однако с начала года сохраняла первое место на британском рынке BEV с долей 9,53%. Показатель Tesla был на 25,4% выше, чем годом ранее. Kia заняла вторую позицию с долей 6,9%, BYD — третью с 6,8%.

Рост также зафиксировали в Германии

Спрос на электромобили рос и в Германии. Там в октябре продали более 94 тыс. полностью электрических авто, которые составили 37% автомобильного рынка. По информации немецкого органа дорожного движения, это почти на 80% больше в годовом выражении. InsideEVs также отмечает, что в Великобритании увеличивается интерес покупателей к подержанным электромобилям.

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