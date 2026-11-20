За десять месяцев 2026 года правоохранительные органы изъяли 635 автомобилей в связи с возможным подделкой идентификационных номеров.

Однако подозрения были предъявлены лишь в пяти делах, ещё пять дел переданы в суд.

По данным Опендатабота, количество таких дел в 1,6 раза превысило прошлогодний показатель. Особенно резкий рост зафиксировали в сентябре и октябре — за эти два месяца было возбуждено 357 дел.

Многие изъятые автомобили до сих пор находятся на штрафплощадках в ожидании экспертиз, проведение которых может длиться до 90 дней. При этом даже по истечении этого срока возврат автомобиля владельцу не гарантирован.

Источник: Опендатабот.

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей из-за рубежа.

Китайская компания BYD представила в Китае Seal 07 второго поколения, который будет предлагаться в полностью электрической и плагин-гибридной версиях. Стартовая цена гибридной модификации составляет 139 900 юаней, или около 21 тыс. долларов, а электрической — 149 900 юаней, примерно 22,5 тыс. долларов.

В Китае компания BYD сообщила о продаже 4 тысяч флагманских электроседанов Great Han за 19 дней после начала продаж. Модель вышла на китайский рынок 13 октября как первый полностью электрический флагманский седан D-класса в линейке Dynasty.

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