В США компания Ford заявила, что самая дорогая версия будущего электрического пикапа Fathom будет стоить менее 40 тысяч долларов. Начальную стоимость модели автопроизводитель ранее определил на уровне чуть менее 30 тысяч долларов с учетом доставки.

Ценовой диапазон модели

По данным Motor1, руководитель подразделений Ford Blue и Model E Эндрю Фрик сообщил изданию Detroit Free Press, что цены на Fathom достигнут высоких 30 тысяч долларов. Он добавил, что линейка будет включать несколько вариантов в этом ценовом диапазоне, однако подробностей о комплектациях не привел.

Фрик также сказал, что Ford рассчитывает заинтересовать Fathom покупателей новых и подержанных электромобилей, а также автомобилистов, выбирающих бензиновые и гибридные модели. Компания связывает привлекательность пикапа с более низкими расходами на владение.

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Производство и характеристики

Для Fathom Ford готовит новую архитектуру и производственный процесс, которые, по замыслу компании, должны снизить сложность и расходы. Автопроизводитель уже изготовил более 5 тысяч крупных алюминиевых монолитных отливок для будущего производства пикапа.

Операционный директор Ford Кумар Галхотра во время телефонной конференции по итогам отчетности отметил, что в ближайшие месяцы компания будет работать над формированием базы поставщиков, способных обеспечить качественные компоненты в необходимых объемах.

Ford обещает для Fathom больше внутреннего пространства, чем у Toyota RAV4, и динамику на уровне Mustang EcoBoost. Компания планирует начать прием предварительных заказов в начале следующего года и представить пикап ближе к запуску, запланированному на конец года.

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