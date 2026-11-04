В Китае в документах Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) появился полноразмерный электрический внедорожник Denza N9 EV от BYD. Его заявленная полная масса составляет 3760 кг. Модель внесли в очередной перечень транспортных средств на новых источниках энергии, одобренных для продажи, сообщает Electrek.

Три электромотора

Согласно регистрационным данным, Denza N9 EV получит трёхмоторную платформу BYD e3 с суммарной мощностью 890 кВт, или 1193 л. с. Установка состоит из переднего электромотора мощностью 270 кВт и двух задних моторов по 310 кВт.

Электрическая версия имеет 5270 мм в длину, 2030 мм в ширину и 1830 мм в высоту, а её колёсная база составляет 3125 мм. Эти параметры совпадают с габаритами гибридной версии Denza N9 Flash Charging. Автомобиль будет доступен в пяти- и шестиместной конфигурациях.

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Особенности для водителей в ЕС

В документах также указана литий-железо-фосфатная батарея с элементами от подразделения BYD FinDreams. Из-за полной массы 3760 кг электромобиль превышает предел в 3500 кг, который охватывается водительским удостоверением категории B в Европейском Союзе.

В то же время обновлённые правила ЕС позволяют водителям, имеющим удостоверение категории B не менее двух лет, управлять транспортными средствами на альтернативном топливе полной массой до 4250 кг. По данным Electrek, новым водителям для Denza N9 EV может потребоваться удостоверение категории C1.

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