W Chinach w dokumentach Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) pojawił się pełnowymiarowy elektryczny SUV Denza N9 EV firmy BYD. Jego deklarowana dopuszczalna masa całkowita wynosi 3760 kg. Model wpisano na kolejną listę pojazdów nowej energii dopuszczonych do sprzedaży, informuje Electrek.

Trzy silniki elektryczne

Zgodnie z danymi rejestracyjnymi Denza N9 EV otrzyma trójsilnikową platformę BYD e3 o łącznej mocy 890 kW, czyli 1193 KM. Układ składa się z przedniego silnika elektrycznego o mocy 270 kW oraz dwóch tylnych silników po 310 kW.

Wersja elektryczna ma 5270 mm długości, 2030 mm szerokości i 1830 mm wysokości, a jej rozstaw osi wynosi 3125 mm. Parametry te odpowiadają wymiarom hybrydowej wersji Denza N9 Flash Charging. Samochód będzie dostępny w konfiguracjach pięcio- i sześcioosobowych.

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Specyfika dla kierowców w UE

W dokumentach wskazano również akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy z ogniwami od działu BYD FinDreams. Ze względu na dopuszczalną masę całkowitą 3760 kg pojazd elektryczny przekracza limit 3500 kg objęty prawem jazdy kategorii B w Unii Europejskiej.

Jednocześnie zaktualizowane przepisy UE pozwalają kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat prowadzić pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg. Według Electrek nowi kierowcy mogą potrzebować prawa jazdy kategorii C1 dla Denza N9 EV.

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