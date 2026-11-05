W Stanach Zjednoczonych firma Ford poinformowała, że najdroższa wersja przyszłego elektrycznego pickupa Fathom będzie kosztować mniej niż 40 tys. dolarów. Producent samochodów wcześniej ustalił cenę początkową modelu na poziomie nieco poniżej 30 tys. dolarów, z uwzględnieniem dostawy.

Przedział cenowy modelu

Według Motor1, szef działów Ford Blue i Model E Andrew Frick powiedział Detroit Free Press, że ceny Fathoma sięgną wysokich 30 tys. dolarów. Dodał, że gama będzie obejmować kilka wariantów w tym przedziale cenowym, jednak nie podał szczegółów dotyczących wersji wyposażenia.

Frick powiedział również, że Ford liczy na zainteresowanie Fathomem wśród nabywców nowych i używanych pojazdów elektrycznych, a także kierowców wybierających modele benzynowe i hybrydowe. Firma wiąże atrakcyjność pickupa z niższymi kosztami użytkowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Produkcja i charakterystyka

Dla Fathoma Ford przygotowuje nową architekturę i proces produkcyjny, które zgodnie z założeniami firmy mają zmniejszyć złożoność i koszty. Producent wyprodukował już ponad 5 tys. dużych aluminiowych monolitycznych odlewów na potrzeby przyszłej produkcji pickupa.

Dyrektor operacyjny Forda Kumar Galhotra podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym zaznaczył, że w najbliższych miesiącach firma będzie pracować nad stworzeniem bazy dostawców zdolnych zapewnić wysokiej jakości komponenty w wymaganych ilościach.

Ford obiecuje, że Fathom będzie miał więcej przestrzeni we wnętrzu niż Toyota RAV4 oraz osiągi na poziomie Mustanga EcoBoost. Firma planuje rozpocząć przyjmowanie zamówień przedpremierowych na początku przyszłego roku i zaprezentować pickupa bliżej premiery zaplanowanej na koniec roku.

Czytaj nas na