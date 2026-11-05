福特称顶配Fathom售价将低于4万美元——Motor1

福特在美国表示，即将推出的 Fathom 电动皮卡最昂贵版本的售价将低于4万美元。该汽车制造商此前将该车型的起售价定为略低于3万美元，其中包含运费。

车型价格区间

据Motor1报道，Ford Blue和Model E部门负责人安德鲁·弗里克向《底特律自由新闻》表示，Fathom的价格将达到3万美元以上的高位区间。他补充说，该产品线将在这一价格区间内推出多个版本，但没有提供有关配置的细节。

弗里克还表示，福特希望Fathom能够吸引新车和二手电动车买家，以及选择汽油和混合动力车型的驾驶者。该公司将这款皮卡的吸引力与更低的持有成本联系在一起。

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生产与性能

福特正在为Fathom准备新的架构和生产流程，按照该公司的设想，这将降低复杂性和成本。这家汽车制造商已生产超过5000个大型铝制整体铸件，用于这款皮卡未来的生产。

福特首席运营官库马尔·加尔霍特拉在财报电话会议上表示，未来几个月，公司将致力于建立供应商基础，以确保供应商能够按所需数量提供高质量零部件。

福特承诺，Fathom的内部空间将大于丰田RAV4，动力表现将达到Mustang EcoBoost的水平。该公司计划在明年初开始接受预订，并在计划于年底进行的上市临近时发布这款皮卡。

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