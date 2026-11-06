视频：中国比亚迪电动超跑加速至503公里/小时，创下世界纪录

中国比亚迪公司（BYD）推出的电动超跑Yangwang U9 Xtreme在阿联酋的一次试驾中，最高时速达到503.17公里/小时。

凭借这一成绩，它成为全球单向行驶速度最快的量产车。

这项破纪录的试驾于11月1日在阿尔达夫拉酋长国E11公路的一段封闭路段上进行。 驾驶该车的是德国赛车手马克·巴森格。该成绩已获得国际汽车联合会（FIA）的认证，该车还获得了两项吉尼斯世界纪录。

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这款超跑搭载了四台电动机，总功率达2977马力。为此，工程师们专门研发了能够承受极端负荷的半光头胎。

在备战破纪录期间，工程师们优化了电池预热过程，调整了后扰流板，并重新校准了悬架。此前，阳王U9 Xtreme曾以6分59秒的成绩跑完纽博格林赛道。

比亚迪计划仅生产30台该车型。

来源：Motor1

中国比亚迪（BYD）在中国发布了第二代Seal 07，该车型将提供纯电动和插电式混合动力版本。 混动版起售价为139,900元（约合2.1万美元），纯电版起售价为149,900元（约合2.25万美元）。

比亚迪在中国宣布，其旗舰纯电动轿车“大汉”自上市以来，19天内销量已达4000辆。该车型于10月13日登陆中国市场，是“王朝”系列中首款D级纯电动旗舰轿车。

比亚迪电动超跑“阳王U9 Extreme”在高速测试中发生事故。据报道，驾驶员自行离开了车辆，未受重伤。

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