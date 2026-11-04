欧洲议会委员会支持2035年后销售部分内燃机汽车——RMF24

欧洲议会环境委员会支持一项折中方案，该方案为2035年后销售部分新的汽油车、柴油车和混合动力汽车创造了可能性。据RMF24报道，欧洲议会全体会议将于12月中旬审议这一问题。

减排目标

欧洲人民党、进步社会主义者和民主人士联盟以及自由派支持了这项折中方案。汽车制造商不再需要在2035年前完全消除新车的CO₂排放，而是必须将其较2021年减少95%。

如果制造商使用在欧洲生产的低排放钢材，减排要求可降至87.5%。在这种条件下，2035年后可以销售部分新的汽油和柴油发动机汽车以及混合动力汽车。同时，制造商必须满足规定的条件。

该协议还规定支持小型汽车、欧洲钢铁企业，并包括有关某些燃料类型的条款。欧洲议会投票后，其立场仍须与欧盟成员国协调。只有各方达成协议，才能最终修改欧盟规则。

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企业车队的处理方式

欧洲议会运输委员会和环境委员会也支持一种做法，即不会自上而下地要求企业将公司车辆替换为电动或低排放车辆。这涉及欧盟委员会关于清洁企业车辆的项目。

欧盟委员会曾提议，成员国应在大型企业购买的车辆新登记中，实现电动和低排放车辆占比的既定目标。欧洲议会则支持给予更大灵活性，并允许各国自行决定此类转型的方式。

据该媒体数据，企业登记的汽车约占欧盟所有新乘用车登记量的60%。欧盟委员会最初的提案针对的是大型企业，而非中小企业。

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