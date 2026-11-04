Комитет Европарламента по вопросам окружающей среды поддержал компромисс, который открывает возможность продажи части новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей после 2035 года. Как сообщает RMF24, в середине декабря этот вопрос должен рассмотреть Европарламент в полном составе.

Цели по сокращению выбросов

Компромисс поддержали Европейская народная партия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, а также либералы. Вместо требования полностью устранить выбросы CO₂ от новых автомобилей к 2035 году автопроизводители должны сократить их на 95% по сравнению с 2021 годом.

Если производители будут использовать низкоэмиссионную сталь, произведенную в Европе, требование по сокращению выбросов может быть снижено до 87,5%. При таких условиях после 2035 года можно будет продавать часть новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибриды. При этом производители должны выполнять установленные условия.

Договоренность также предусматривает поддержку малых автомобилей, европейских металлургических предприятий и положения относительно отдельных видов топлива. После голосования в Европарламенте его позицию еще предстоит согласовать с государствами-членами ЕС. Только договоренность между сторонами позволит окончательно изменить правила Евросоюза.

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Подход к корпоративным автопаркам

Комитеты Европарламента по транспорту и окружающей среде также поддержали подход, согласно которому компаниям не будут сверху устанавливать обязанность заменять корпоративные автомобили на электрические или низкоэмиссионные. Это касается проекта Еврокомиссии о чистых корпоративных автомобилях.

Еврокомиссия предлагала, чтобы государства-члены достигали определенных показателей доли электрических и низкоэмиссионных машин среди новых регистраций транспортных средств, которые покупают крупные компании. Европарламент вместо этого высказался за большую гибкость и возможность для стран самостоятельно определять способ такого перехода.

По данным издания, автомобили, зарегистрированные компаниями, составляют около 60% всех новых регистраций легковых автомобилей в ЕС. Первоначальное предложение Еврокомиссии касалось крупных предприятий, а не малых и средних компаний.

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