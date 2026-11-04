Komisja Parlamentu Europejskiego ds. środowiska poparła kompromis, który otwiera możliwość sprzedaży części nowych samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych po 2035 roku. Jak informuje RMF24, w połowie grudnia sprawą ma zająć się Parlament Europejski w pełnym składzie.

Cele redukcji emisji

Kompromis poparły Europejska Partia Ludowa, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów oraz liberałowie. Zamiast wymogu całkowitego wyeliminowania emisji CO₂ z nowych samochodów do 2035 roku producenci aut mieliby ograniczyć je o 95% w porównaniu z 2021 rokiem.

Jeśli producenci będą wykorzystywać niskoemisyjną stal wyprodukowaną w Europie, wymóg redukcji emisji może zostać obniżony do 87,5%. W takich warunkach po 2035 roku będzie można sprzedawać część nowych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także hybrydy. Jednocześnie producenci muszą spełniać określone warunki.

Porozumienie przewiduje również wsparcie dla małych samochodów, europejskich przedsiębiorstw hutniczych oraz przepisy dotyczące określonych rodzajów paliw. Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim jego stanowisko będzie jeszcze musiało zostać uzgodnione z państwami członkowskimi UE. Dopiero porozumienie między stronami pozwoli ostatecznie zmienić przepisy Unii Europejskiej.

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Podejście do flot firmowych

Komisje Parlamentu Europejskiego ds. transportu i środowiska poparły również podejście, zgodnie z którym firmy nie będą miały narzuconego odgórnie obowiązku zastępowania samochodów firmowych pojazdami elektrycznymi lub niskoemisyjnymi. Dotyczy to projektu Komisji Europejskiej w sprawie czystych pojazdów firmowych.

Komisja Europejska proponowała, aby państwa członkowskie osiągały określone wskaźniki udziału pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych wśród nowych rejestracji pojazdów kupowanych przez duże firmy. Parlament Europejski opowiedział się natomiast za większą elastycznością i możliwością samodzielnego określania przez kraje sposobu przeprowadzenia takiej transformacji.

Według danych publikacji samochody rejestrowane przez firmy stanowią około 60% wszystkich nowych rejestracji samochodów osobowych w UE. Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej dotyczyła dużych przedsiębiorstw, a nie małych i średnich firm.

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