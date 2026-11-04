Комітет Європарламенту підтримав продаж частини авто з ДВЗ після 2035 року — RMF24

Комітет Європарламенту з питань довкілля підтримав компроміс, який відкриває можливість продажу частини нових бензинових, дизельних і гібридних автомобілів після 2035 року. Як повідомляє RMF24, у середині грудня це питання має розглянути Європарламент у повному складі.

Цілі зі скорочення викидів

Компроміс підтримали Європейська народна партія, Прогресивний альянс соціалістів і демократів та ліберали. Замість вимоги повністю усунути викиди CO₂ від нових автомобілів до 2035 року автовиробники мають скоротити їх на 95% порівняно з 2021 роком.

Якщо виробники використовуватимуть низькоемісійну сталь, виготовлену в Європі, вимогу щодо скорочення викидів можуть знизити до 87,5%. За таких умов після 2035 року можна буде продавати частину нових автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридів. Водночас виробники мають виконувати визначені умови.

Домовленість також передбачає підтримку малих автомобілів, європейських металургійних підприємств і положення щодо окремих видів палива. Після голосування в Європарламенті його позицію ще мають узгодити з державами-членами ЄС. Лише домовленість між сторонами дозволить остаточно змінити правила Євросоюзу.

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Підхід до корпоративних автопарків

Комітети Європарламенту з питань транспорту та довкілля також підтримали підхід, за яким компаніям не встановлюватимуть обов’язку згори замінювати корпоративні автомобілі на електричні або низькоемісійні. Це стосується проєкту Європейської комісії щодо чистих корпоративних автомобілів.

Єврокомісія пропонувала, щоб держави-члени досягали визначених показників частки електричних і низькоемісійних машин серед нових реєстрацій транспортних засобів, які купують великі компанії. Європарламент натомість висловився за більшу гнучкість і можливість для країн самостійно визначати спосіб такого переходу.

За даними видання, автомобілі, зареєстровані компаніями, становлять близько 60% усіх нових реєстрацій легкових авто в ЄС. Первинна пропозиція Єврокомісії стосувалася великих підприємств, а не малих і середніх компаній.

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