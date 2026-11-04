BMW може скоротити близько 1800 працівників у Китаї — Motor1

BMW Brilliance Automotive, за даними Motor1, розпочала скорочення близько 1800 робочих місць на своїх підприємствах у Шеньяні, Китай. Процес, як стверджує видання, стартував 2 листопада та може охопити приблизно 10% персоналу спільного підприємства.

Переважно скорочення стосуються працівників виробництва, однак вони також зачіпають частину адміністративного персоналу. BMW публічно не підтвердила інформації про звільнення, тому їхній масштаб і деталі залишаються непідтвердженими компанією.

Умови виплат працівникам

За інформацією Motor1, для працівників, які залишають компанію, передбачено компенсацію за формулою N+5. Показник N означає місячну зарплату до оподаткування за кожен відпрацьований рік, а додаткові п'ять місяців виплачуються за базовою ставкою без урахування премій. Упродовж попередніх трьох років BMW Brilliance також нібито уповільнювала наймання та не продовжувала частину контрактів.

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Падіння продажів у Китаї

Скорочення відбуваються на тлі посилення конкуренції з боку китайських автовиробників. У третьому кварталі глобальні поставки BMW знизилися на 6,3% у річному вимірі — до 551 075 автомобілів, тоді як у Китаї падіння становило близько 25%.

За перші дев'ять місяців 2026 року BMW і Mini поставили в Китаї 376 128 автомобілів, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. BMW Group двічі знижувала прогноз операційної маржі сегмента Automotive на 2026 рік: спершу з 4–6% до 1–3%, а в листопаді — до діапазону від мінус 0,5% до плюс 0,5%. Компанія не уточнювала, чи пов'язані скорочення у Шеньяні з цими структурними заходами.

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