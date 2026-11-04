BMW może zlikwidować około 1800 miejsc pracy w Chinach — Motor1

BMW Brilliance Automotive, według Motor1, rozpoczęła redukcję około 1800 miejsc pracy w swoich zakładach w Shenyangu w Chinach. Proces, jak twierdzi publikacja, rozpoczął się 2 listopada i może objąć około 10% personelu spółki joint venture.

Redukcje dotyczą głównie pracowników produkcyjnych, ale obejmują również część personelu administracyjnego. BMW publicznie nie potwierdziło informacji o zwolnieniach, dlatego ich skala i szczegóły pozostają niepotwierdzone przez firmę.

Warunki wypłat dla pracowników

Według Motor1 pracownikom odchodzącym z firmy przysługuje rekompensata według formuły N+5. Wskaźnik N oznacza miesięczne wynagrodzenie przed opodatkowaniem za każdy przepracowany rok, a dodatkowe pięć miesięcy jest wypłacane według stawki podstawowej, bez uwzględnienia premii. W ciągu poprzednich trzech lat BMW Brilliance miała również rzekomo spowolnić rekrutację i nie przedłużać części umów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spadek sprzedaży w Chinach

Redukcje odbywają się w warunkach nasilającej się konkurencji ze strony chińskich producentów samochodów. W trzecim kwartale globalne dostawy BMW spadły o 6,3% rok do roku, do 551 075 samochodów, podczas gdy w Chinach spadek wyniósł około 25%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku BMW i Mini dostarczyły w Chinach 376 128 samochodów, o 21,8% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. BMW Group dwukrotnie obniżała prognozę marży operacyjnej segmentu Automotive na 2026 rok: najpierw z 4–6% do 1–3%, a w listopadzie do przedziału od minus 0,5% do plus 0,5%. Firma nie sprecyzowała, czy redukcje w Shenyangu są związane z tymi działaniami strukturalnymi.

Czytaj nas na