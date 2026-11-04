BMW может сократить около 1800 сотрудников в Китае — Motor1

BMW Brilliance Automotive, по данным Motor1, начала сокращение около 1800 рабочих мест на своих предприятиях в Шэньяне, Китай. Как утверждает издание, процесс начался 2 ноября и может охватить примерно 10% персонала совместного предприятия.

Сокращения преимущественно касаются производственных работников, однако затрагивают и часть административного персонала. BMW публично не подтверждала информацию об увольнениях, поэтому их масштаб и детали остаются не подтвержденными компанией.

Условия выплат сотрудникам

По информации Motor1, для сотрудников, покидающих компанию, предусмотрена компенсация по формуле N+5. Показатель N означает месячную зарплату до налогообложения за каждый отработанный год, а дополнительные пять месяцев выплачиваются по базовой ставке без учета премий. В течение предыдущих трех лет BMW Brilliance также якобы замедляла наем и не продлевала часть контрактов.

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Падение продаж в Китае

Сокращения происходят на фоне усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. В третьем квартале глобальные поставки BMW снизились на 6,3% в годовом выражении — до 551 075 автомобилей, тогда как в Китае падение составило около 25%.

За первые девять месяцев 2026 года BMW и Mini поставили в Китае 376 128 автомобилей, что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. BMW Group дважды снижала прогноз операционной маржи сегмента Automotive на 2026 год: сначала с 4–6% до 1–3%, а в ноябре — до диапазона от минус 0,5% до плюс 0,5%. Компания не уточняла, связаны ли сокращения в Шэньяне с этими структурными мерами.

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