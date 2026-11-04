Motor1：宝马或在中国裁减约1800名员工

据Motor1报道，华晨宝马汽车已开始在中国沈阳的工厂削减约1800个工作岗位。该媒体称，这一过程于11月2日启动，可能涉及这家合资企业约10%的员工。

裁员主要涉及生产员工，但也波及部分行政人员。宝马尚未公开确认有关裁员的信息，因此其规模和细节仍未获公司证实。

员工补偿条件

据Motor1消息，离开公司的员工将获得按N+5公式计算的补偿。N指每工作一年支付一个月的税前工资，额外五个月则按基本工资标准支付，不计入奖金。在过去三年中，华晨宝马据称还放缓了招聘，并未续签部分合同。

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中国市场销量下滑

裁员发生在中国汽车制造商竞争加剧的背景下。第三季度，宝马全球交付量同比下降6.3%，至551,075辆汽车；而在中国的降幅约为25%。

2026年前九个月，宝马和Mini在中国交付了376,128辆汽车，较上年同期减少21.8%。宝马集团两次下调2026年汽车业务部门的营业利润率预测：先是从4–6%下调至1–3%，并于11月下调至负0.5%至正0.5%的区间。该公司未说明沈阳的裁员是否与这些结构性措施有关。

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