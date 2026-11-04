Zero представила Project Ventura менш ніж за $8 тисяч — Electrek

Zero Motorcycles на виставці EICMA 2026 у Мілані, Італія, представила Project Ventura — новий легкий електромотоцикл із цільовою ціною менш ніж 8 тисяч доларів. Як повідомляє Electrek, модель має надійти у продаж влітку 2027 року.

Project Ventura отримав дизайн у стилі супермото, 17-дюймові колеса та вертикальну посадку. Новий силовий агрегат розвиває понад 20 кВт, або 27 к. с. Тривала максимальна швидкість становить 105 км/год, а короткочасна — 130 км/год. Компанія заявляє про запас ходу до 150 км у реальних умовах, однак ємність батареї поки не розкрила.

Мотоцикл матиме вбудований зарядний пристрій Level 2 для зарядних станцій змінного струму, ABS, Bluetooth, інтеграцію з новим застосунком Zero та шасі, розраховане на перевезення пасажира.

Дорожня версія XE

Також Zero анонсувала версію електричного позашляхового мотоцикла XE, сертифіковану для руху дорогами загального користування. Раніше така версія моделі була доступна лише в Європі, тоді як американські XE призначалися для бездоріжжя.

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Новий XE оснащений фарою, заднім ліхтарем, центрально розміщеною панеллю приладів, невеликим вітровиком і шинами подвійного призначення. Виробник переглянув передатне число для поєднання позашляхових можливостей із рухом асфальтом. Заявлена максимальна швидкість — 97 км/год. Початкова ціна моделі становитиме 6295 доларів, а старт продажів запланований на весну 2027 року.

Скутер і швидке заряджання

На європейському ринку навесні 2027 року має з’явитися електроскутер LS3. Він розвиває до 121 км/год і, за даними Zero, може проїхати до 150 км. Акумуляторна система ємністю 5,6 кВт·год складається з трьох батарей, одну з яких можна знімати з-під сидіння, звільняючи місце для речей. Скутер також отримає підігрів ручок і сидіння.

Компанія розробляє новий мобільний застосунок для LS3, моделей Street і Dual Sport 2027 року та Project Ventura. Він дасть змогу налаштовувати режими їзди, параметри рекуперації, заряджання та відображення даних на панелі приладів.

Zero також планує у 2027 році запустити систему швидкого заряджання постійним струмом для сумісних моделей Street і Dual Sport. Компанія розраховує заряджати батареї з 20% до 80% менш ніж за 30 хвилин. У Європі використовуватимуть роз’єм CCS, у Північній Америці — NACS; для частини наявних мотоциклів розробляють можливість модернізації.

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