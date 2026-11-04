Zero Motorcycles представила Project Ventura — новый легкий электрический мотоцикл с целевой ценой менее 8 тысяч долларов — на выставке EICMA 2026 в Милане, Италия. Как сообщает Electrek, модель должна поступить в продажу летом 2027 года.

Project Ventura получил дизайн в стиле супермото, 17-дюймовые колеса и вертикальную посадку. Новый силовой агрегат развивает более 20 кВт, или 27 л. с. Постоянная максимальная скорость составляет 105 км/ч, а кратковременная — 130 км/ч. Компания заявляет запас хода до 150 км в реальных условиях, однако емкость батареи пока не раскрыла.

Дорожная версия XE

Zero также анонсировала версию электрического внедорожного мотоцикла XE, сертифицированную для движения по дорогам общего пользования. Ранее такая версия модели была доступна только в Европе, тогда как американские XE предназначались для бездорожья.

Новый XE оснащен фарой, задним фонарем, центрально расположенной приборной панелью, небольшим ветровиком и шинами двойного назначения. Производитель пересмотрел передаточное число для сочетания внедорожных возможностей с движением по асфальту. Заявленная максимальная скорость — 97 км/ч. Начальная цена модели составит 6295 долларов, а старт продаж запланирован на весну 2027 года.

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Скутер и быстрая зарядка

На европейском рынке весной 2027 года должен появиться электроскутер LS3. Он развивает до 121 км/ч и, по данным Zero, может проехать до 150 км. Аккумуляторная система емкостью 5,6 кВт·ч состоит из трех батарей, одну из которых можно снять из-под сиденья, освободив место для вещей. Скутер также получит подогрев ручек и сиденья.

Компания разрабатывает новое мобильное приложение для LS3, моделей Street и Dual Sport 2027 года, а также Project Ventura. Оно позволит настраивать режимы езды, параметры рекуперации, зарядку и отображение данных на приборной панели.

Zero также планирует в 2027 году запустить систему быстрой зарядки постоянным током для совместимых моделей Street и Dual Sport. Компания рассчитывает заряжать батареи с 20% до 80% менее чем за 30 минут. В Европе будут использовать разъем CCS, в Северной Америке — NACS; для части существующих мотоциклов разрабатывается возможность модернизации.

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