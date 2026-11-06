Видео: китайский электрогиперкар BYD разогнался до 503 км/ч и установил мировой рекорд

Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD разогнался до 503,17 км/ч во время заездов в ОАЭ.

Благодаря этому он стал самым быстрым серийным автомобилем в мире по результату движения в одном направлении.

Рекордный заезд состоялся 1 ноября на перекрытом участке трассы E11 в эмирате Аль-Дафра. За рулем находился немецкий гонщик Марк Бассенг. Результат признала Международная автомобильная федерация FIA, а автомобиль также получил два рекорда Гиннеса.

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Гиперкар оснащён четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 2977 лошадиных сил. Для него разработали специальные полуслики, способные выдерживать экстремальные нагрузки.

В ходе подготовки к рекорду инженеры оптимизировали прогрев батареи, настроили заднее антикрыло и перекалибровали подвеску. Ранее Yangwang U9 Xtreme преодолел трассу Нюрбургринг за 6 минут 59 секунд.

Компания BYD планирует выпустить всего 30 экземпляров этой модели.

Источник: Motor1

Китайская компания BYD представила в Китае Seal 07 второго поколения, который будет предлагаться в полностью электрической и плагин-гибридной версиях. Стартовая цена гибридной модификации составляет 139 900 юаней, или около 21 тыс. долларов, а электрической — 149 900 юаней, примерно 22,5 тыс. долларов.

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Электрический гиперкар BYD Yangwang U9 Extreme попал в аварию во время высокоскоростных испытаний. Водитель, по сообщениям, самостоятельно покинул автомобиль и не получил тяжких травм.

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