Компания Waymo завершит партнерство с Uber в Остине и Атланте в США с января 2028 года. После этого пассажиры в этих городах будут заказывать беспилотные такси Waymo через собственное приложение компании, сообщает InsideEVs.

Переход на собственное приложение

Сейчас воспользоваться беспилотным автомобилем Waymo в Остине и Атланте можно через приложение Uber в рамках партнерства двух компаний. Согенеральный директор Waymo Текедра Мавакана сообщила Bloomberg, что сервис стремится обеспечить клиентам более предсказуемый опыт заказа поездки.

По ее словам, в приложении Uber пользователь может включить опцию автономных поездок, однако это не гарантирует прибытия беспилотного автомобиля: доступность зависит от того, есть ли поблизости машина Waymo. На раннем этапе партнерство с Uber помогало Waymo масштабировать сервис и знакомить пассажиров с технологией автономных поездок.

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Uber станет конкурентом в двух городах

Uber предлагал создать в своем сервисе отдельную опцию заказа роботакси, чтобы пользователям было проще находить автомобили Waymo. Однако компания, по данным издания, от этого предложения отказалась.

Waymo является дочерней компанией Alphabet и сейчас осуществляет более 500 тысяч платных беспилотных поездок еженедельно. Сервис работает в 15 городах США и планирует расширение еще более чем на десяток городов в ближайшие месяцы. В то же время в Нэшвилле Waymo продолжает неисключительное сотрудничество с Lyft, параллельно обслуживая пассажиров через собственное приложение.

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