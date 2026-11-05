Waymo将从2028年1月起结束与Uber在美国奥斯汀和亚特兰大的合作。此后，这些城市的乘客将通过该公司自有应用程序叫用Waymo无人驾驶出租车，InsideEVs报道。

转向自有应用程序

目前，奥斯汀和亚特兰大的用户可通过Uber应用程序使用Waymo无人驾驶汽车，这是两家公司合作的一部分。Waymo联席首席执行官特凯德拉·马瓦卡纳向彭博社表示，该服务旨在为客户提供更可预测的叫车体验。

她表示，用户可以在Uber应用程序中启用自动驾驶出行选项，但这并不能保证无人驾驶汽车会到达：其可用性取决于附近是否有Waymo车辆。在早期阶段，与Uber的合作帮助Waymo扩大服务规模，并让乘客了解自动驾驶出行技术。

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Uber将在两座城市成为竞争对手

Uber曾提议在其服务中设置单独的机器人出租车叫车选项，以便更容易将用户与Waymo车辆匹配。不过，据该媒体报道，该公司拒绝了这一提议。

Waymo是Alphabet的子公司，目前每周提供超过50万次付费无人驾驶出行服务。该服务已在美国15个城市运营，并计划在未来几个月扩展至另外十多个城市。与此同时，Waymo在纳什维尔继续与Lyft开展非独家合作，同时也通过自有应用程序为乘客提供服务。

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