在日本东京车展展示未来感概念车后，丰田计划在2030年前推出搭载新混合动力系统的第13代卡罗拉。该公司称，这一系统在日常使用中可实现接近100 mpg的表现，Autocar报道。

适配不同动力系统的平台

下一代卡罗拉将采用新的多方案平台，可容纳混合动力、插电式混合动力和汽油动力系统，以及纯电驱动。对卡罗拉而言，这将是首个能够提供纯电版本的平台。

该架构主要为电动汽车开发，因为电动汽车需要最佳的空气动力学表现和高效的布局。同时，丰田希望在不牺牲车厢空间的情况下，将混合动力和插电式混合动力系统整合到该平台中。

据该公司称，在同一生产线上生产电动版本和配备内燃机的版本，可以降低工厂改造成本，并让制造商在应对需求变化时拥有更大的灵活性。

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更紧凑的混合动力系统

新混合动力系统将基于一台1.5升四缸汽油发动机，该发动机可在带或不带涡轮增压的情况下运行。丰田表示，与现有系统相比，燃油经济性有望提升15%。

该公司尚未公布官方油耗预测。不过，该公司指出，现款Aygo X在实际条件下可达到80 mpg中段水平，因此丰田认为新系统实现接近100 mpg是可行的。

丰田表示，尽管增加了一个气缸，新系统的发动机仍比Aygo X和Yaris现有的1.5升发动机小10%。电气部分也通过新电机、更紧凑的逆变器和电源控制单元得以缩小。该公司正考虑将该系统出售给其他汽车制造商，并已与潜在买家展开谈判，其中包括至少一家未具名的英国制造商。

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