Uber计划投入100亿美元发展无人驾驶运输，并在2027年底前将2000辆自动驾驶出租车纳入其全球网络。InsideEVs报道称，公司在季度财报电话会议上宣布了这一意向。

Uber计划将约一半的自动驾驶出租车部署在美国，其余车辆计划分配到欧洲、亚洲和中东地区。这些无人驾驶汽车预计将在全球约20个城市运营，Uber预计在今年年底前让700辆自动驾驶出租车投入运营。

商业化部署

Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西表示，公司正进入自动驾驶运输商业化部署阶段。他表示，下一阶段应展示Uber平台大规模商业化自动驾驶汽车的能力。

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Uber已在自动驾驶汽车领域达成多项合作，并力求成为订购无人驾驶出行服务的主要平台。该公司还表示，打算以自身收入为车队扩张提供资金，但如果车队规模超过1万辆，可能会引入外部资本。

Waymo的计划

与此同时，作为Uber竞争对手及现有合作伙伴的Waymo，已有约4000辆自动驾驶出租车在道路上运营，并在美国15个城市开展业务。Waymo还计划在年底前将其自动驾驶出租车数量增至8000辆。

在包括亚特兰大在内的一些城市，乘客通过Uber应用程序订购Waymo自动驾驶出租车。据InsideEVs援引英国《金融时报》的报道，两家公司在自动驾驶出租车问题上存在内部意见分歧，正在讨论终止现有合同的可能性。Waymo表示，计划于2028年1月结束与Uber在奥斯汀和亚特兰大的独家合作。

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