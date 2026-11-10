乌克兰上个月进口了2.24万辆二手车

2026年10月，乌克兰的汽车保有量新增了2.24万辆来自国外的二手轿车。

在进口汽车中，汽油车占比最高，达51%。 电动汽车以20%的份额位居第二，柴油车占16%，混合动力车占10%，而配备液化石油气（LPG）系统的汽车占3%。

当月最受欢迎的车型是大众高尔夫，销量达971辆。进入前十名的还有：

大众途观——800辆。 日产Rogue——733辆。 奥迪Q5——698辆。 斯柯达明锐——650辆。 雷诺梅甘娜——604辆。 特斯拉Model Y——603辆。 日产聆风 — 524。 特斯拉Model 3 — 491。 福特Escape——469。

来源：乌克兰汽车工业协会

中国企业比亚迪（BYD）在中国发布了第二代Seal 07，该车型将提供纯电动和插电式混合动力版本。 混动版起售价为139,900元，约合2.1万美元；纯电版起售价为149,900元，约合2.25万美元。

比亚迪在中国宣布，其旗舰纯电动轿车“大汉”自上市以来，19天内销量已达4000辆。该车型于10月13日登陆中国市场，是“王朝”系列中首款D级纯电动旗舰轿车。

比亚迪电动超跑“阳王U9 Extreme”在高速测试中发生事故。据报道，驾驶员自行离开了车辆，未受重伤。

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