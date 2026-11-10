В Україну за місяць ввезли 22,4 тисячі вживаних авто
У жовтні 2026 року український автопарк поповнився 22,4 тис. вживаних легковиків із-за кордону.
Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів становили бензинові моделі — 51%. Електромобілі посіли друге місце з часткою 20%, дизельні авто — 16%, гібриди — 10%, а машини з ГБО — 3%.
Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf — 971 автомобіль. До першої десятки також увійшли:
Volkswagen Tiguan — 800 авто.
Nissan Rogue — 733.
Audi Q5 — 698.
Skoda Octavia — 650.
Renault Megane — 604.
Tesla Model Y — 603.
Nissan Leaf — 524.
Tesla Model 3 — 491.
Ford Escape — 469.
Джерело: Укравтопром
Китайська компанія BYD представила в Китаї Seal 07 другого покоління, який пропонуватимуть у повністю електричній та плагін-гібридній версіях. Початкова ціна гібридної модифікації становить 139 900 юанів, або близько 21 тис. доларів, а електричної — 149 900 юанів, приблизно 22,5 тис. доларів.
У Китаї компанія BYD повідомила про продаж 4 тисяч флагманських електричних седанів Great Han за 19 днів після початку продажів. Модель вийшла на китайський ринок 13 жовтня як перший повністю електричний флагманський седан D-класу в лінійці Dynasty.
Електричний гіперкар BYD Yangwang U9 Extreme зазнав аварії під час високошвидкісних випробувань. Водій, за повідомленнями, самостійно залишив автомобіль і не дістав тяжких травм.