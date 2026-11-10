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В Україну за місяць ввезли 22,4 тисячі вживаних авто

UA NEWS 10 Листопада 2026 14:39
В Україну за місяць ввезли 22,4 тисячі вживаних авто
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У жовтні 2026 року український автопарк поповнився 22,4 тис. вживаних легковиків із-за кордону.

Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів становили бензинові моделі — 51%. Електромобілі посіли друге місце з часткою 20%, дизельні авто — 16%, гібриди — 10%, а машини з ГБО — 3%.

 Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf — 971 автомобіль. До першої десятки також увійшли:

  1. Volkswagen Tiguan — 800 авто.

  2. Nissan Rogue — 733.

  3. Audi Q5 — 698.

  4. Skoda Octavia — 650.

  5. Renault Megane — 604.

  6. Tesla Model Y — 603.

  7. Nissan Leaf — 524.

  8. Tesla Model 3 — 491.

  9. Ford Escape — 469.

Джерело: Укравтопром

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