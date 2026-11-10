В Україну за місяць ввезли 22,4 тисячі вживаних авто

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У жовтні 2026 року український автопарк поповнився 22,4 тис. вживаних легковиків із-за кордону.

Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів становили бензинові моделі — 51%. Електромобілі посіли друге місце з часткою 20%, дизельні авто — 16%, гібриди — 10%, а машини з ГБО — 3%.

Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf — 971 автомобіль. До першої десятки також увійшли:

Volkswagen Tiguan — 800 авто. Nissan Rogue — 733. Audi Q5 — 698. Skoda Octavia — 650. Renault Megane — 604. Tesla Model Y — 603. Nissan Leaf — 524. Tesla Model 3 — 491. Ford Escape — 469.

Джерело: Укравтопром

Китайська компанія BYD представила в Китаї Seal 07 другого покоління, який пропонуватимуть у повністю електричній та плагін-гібридній версіях. Початкова ціна гібридної модифікації становить 139 900 юанів, або близько 21 тис. доларів, а електричної — 149 900 юанів, приблизно 22,5 тис. доларів.

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Електричний гіперкар BYD Yangwang U9 Extreme зазнав аварії під час високошвидкісних випробувань. Водій, за повідомленнями, самостійно залишив автомобіль і не дістав тяжких травм.

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