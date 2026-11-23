特斯拉计划开发一款可容纳六至七名乘客的Model Y全自动驾驶版本。埃隆·马斯克在《纽约时报》DealBook峰会上透露了这一消息，并将这款新车称为“家庭版”。

马斯克表示，这将作为双座版Cybercab的补充。其构想是实现无人驾驶的团体出行服务，以满足那些人数过多而无法乘坐特斯拉机器人出租车的人群需求。

“如果你们有4到6人，或者是一个完整的家庭，我们仍然需要自动驾驶车辆，”马斯克在峰会上说道，同时描述了这款专为团体出行设计的Model Y车型。 他并未公布该车型的确切名称、价格及上市日期。

这种模糊性并非直播中的偶然。事实上，目前既没有生产基地，也没有向监管机构提交的申请，更没有任何迹象表明特斯拉已开始建造该车型。 不过，马斯克还是透露了一个数字。他表示，Cybercab——即特斯拉现有的、已在奥斯汀投入运营的无方向盘自动驾驶出租车——将承担约90%的客运量。 体型更大的Model Y将承担剩余的运输任务，以满足双座车型无法容纳的家庭及大型团体乘客的需求。

特斯拉究竟是会将这款车出售给消费者，还是将其保留在自有的自动驾驶出租车车队中，目前尚不明确。埃隆·马斯克并未就这一细节作出说明。

目前，特斯拉的自动驾驶出租车采用的是配备方向盘和踏板的常规Model Y车型。这些Model Y车型最多可搭载四名乘客，而拟推出的六座或七座版本将突破这一上限。 与此同时，Cybercab则处于该产品线另一端——仅设两个座位、无手动操控功能，且近期已在奥斯汀投入运营。

消费者对完全无需人工操控的汽车的需求依然低迷。Cox Automotive于2026年进行的一项关于自动驾驶车辆的研究 显示，仅有10%的美国消费者更倾向于选择第5级完全无人驾驶汽车，而该公司2016年首次进行此类调查时，这一比例为17%。

最受欢迎的选择是第4级——即具备人类干预能力的完全自动驾驶，28%的受访者选择了这一级别。 仅有38%的受访者表示在5级自动驾驶汽车中会感到安全，而87%的受访者则选择了配备基础驾驶辅助系统的现代汽车。

来源：Motor1

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