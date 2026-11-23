Tesla планирует разработать полностью автономную версию Model Y, рассчитанную на шесть или семь пассажиров. Об этом Илон Маск заявил на саммите New York Times DealBook Summit, назвав новинку «семейным вариантом».

Маск сказал, что это будет дополнение к двухместному Cybercab. Идея заключается в беспилотной перевозке групп, слишком больших для роботакси Tesla.

«Нам по-прежнему нужны автономные транспортные средства, если у вас 4 или 6 человек, или целая семья», — сказал Маск на саммите, описывая вариант Model Y, предназначенный для групповых поездок. Он не объявил точное название транспортного средства, не назвал цену и дату запуска.

Такая неопределенность не является случайностью прямого эфира. Дело в том, что на данный момент нет ни производственной площадки, ни заявки в регулирующие органы, ни признаков того, что Tesla вообще приступила к его строительству. Маск всё же назвал одну цифру. Он сказал, что Cybercab — существующее беспилотное такси Tesla без руля, которое уже работает в Остине, — должно обеспечить около 90 процентов пассажирских перевозок. Более просторная Model Y справится с остальными перевозками для семей и больших групп, которых двухместный автомобиль не может принять.

Будет ли Tesla продавать этот автомобиль потребителям или оставит его в собственном парке роботакси, пока неясно. Илон Маск не уточнил этот нюанс.

Сегодня роботакси Tesla работают на обычных Model Y с рулем и педалями. Эти модели Y перевозят до четырёх пассажиров, что является пределом, который превысит предлагаемая шести- или семиместная версия. При этом Cybercab находится на другом конце этого диапазона: с двумя сиденьями, без ручного управления и недавно запущенный в Остине.

Потребительский спрос на автомобиль без какого-либо ручного управления остается низким. Исследование автономных транспортных средств, проведенное Cox Automotive в 2026 году, показало, что лишь 10 процентов потребителей в США отдают предпочтение полностью беспилотным автомобилям 5-го уровня, по сравнению с 17 процентами, когда компания впервые задавала этот вопрос в 2016 году.

Самым популярным выбором стал 4-й уровень — полная автономия с возможностью участия человека, который выбрали 28 процентов респондентов. Лишь 38 процентов заявили, что чувствовали бы себя в безопасности в автомобиле 5-го уровня, тогда как 87 процентов выбрали современный автомобиль с базовыми системами помощи водителю.

Источник: Motor1

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