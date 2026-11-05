В США в дилерских запасах больше не осталось новых Toyota Supra и BMW Z4. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на CarsDirect. Производство обеих моделей прекращено, а последние автомобили покупатели приобрели по всей стране.

Производство завершили в марте

Спортивные Toyota Supra и BMW Z4 выпускала австрийская компания Magna Steyr на заводе в Граце. Последние экземпляры моделей сошли с конвейера в марте, завершив сотрудничество Toyota и BMW над родственными автомобилями.

Модели имели общую платформу, двигатели и значительную часть инженерных решений, однако отличались кузовами и позиционированием. Supra предлагалась только в кузове купе, тогда как Z4 был родстером со складной мягкой крышей. На разных рынках заднеприводные двухместные автомобили оснащались четырех- и шестицилиндровыми моторами, шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Продажи и будущее моделей

В 2025 году Toyota поставила в США 2953 автомобиля Supra, а BMW продала 2113 Z4. Оба производителя ранее уже приняли решение прекратить выпуск моделей.

Toyota заявляла о намерении сохранить название Supra, хотя не назвала сроков и технических характеристик потенциального преемника. По данным издания, следующее поколение может получить силовую установку собственной разработки Toyota вместо агрегатов BMW.

BMW пока не сообщала о разработке замены Z4. Ближайшей открытой моделью марки остается BMW 4 Series Convertible, однако это более крупный четырехместный автомобиль, не являющийся прямым преемником родстера.

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