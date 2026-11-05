美国经销商库存中已不再有全新的丰田Supra和宝马Z4。Motor1报道称，并援引CarsDirect的消息。两款车型均已停产，最后一批车辆已被美国各地的买家购得。

生产于3月结束

丰田Supra和宝马Z4跑车由奥地利公司麦格纳斯太尔在格拉茨的工厂生产。这两款车型的最后一批车辆于3月下线，标志着丰田与宝马在姊妹车型方面的合作结束。

两款车型共享平台、发动机以及很大一部分工程技术方案，但车身形式和市场定位不同。Supra仅提供双门轿跑车版本，而Z4则是一款配备可折叠软顶的敞篷跑车。在不同市场，这些后轮驱动双座车型配备四缸和六缸发动机、六速手动变速箱或八速自动变速箱。

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销量与车型未来

2025年，丰田在美国交付了2953辆Supra，宝马则售出2113辆Z4。两家制造商此前均已决定停止生产这些车型。

丰田曾表示有意保留Supra这一名称，但没有公布潜在继任车型的时间表和技术规格。据该媒体报道，下一代车型可能采用丰田自主研发的动力总成，而非宝马的动力总成。

宝马目前尚未公布开发Z4替代车型的消息。该品牌最接近的敞篷车型仍是宝马4系敞篷车，但这是一款更大的四座车型，并非该敞篷跑车的直接继任者。

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