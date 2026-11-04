英国电动汽车占新车市场32%——InsideEVs

10月，英国注册了49,155辆新的纯电动汽车。这比去年同期增长54%，此类车辆在新车市场中的份额达到32%，InsideEVs援引行业组织New Automotive的消息报道。

电动汽车超过其他燃料类型

纯电动汽车，即BEV，10月按销售份额计成为最大的单一类别。它们超过了配备汽油和柴油发动机的汽车，以及混合动力汽车。New Automotive首席执行官本·内尔姆斯表示，10月售出的新车中，近三分之一是纯电动汽车。

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据该媒体报道，10月在英国电动汽车销量最高的品牌是起亚、宝马、大众和比亚迪。特斯拉在9月表现强劲后，当月销量有所下降，但自年初以来仍以9.53%的份额保持英国BEV市场第一位。特斯拉的指标比去年高25.4%。起亚以6.9%的份额位居第二，比亚迪以6.8%位居第三。

德国也录得增长

德国对电动汽车的需求也在增长。当地10月售出超过9.4万辆纯电动汽车，占汽车市场的37%。根据德国道路交通主管部门的信息，这一数字同比增长近80%。InsideEVs还指出，英国买家对二手电动汽车的兴趣正在增加。

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