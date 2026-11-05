После презентации футуристичного концепта на Токийском автосалоне в Японии Toyota планирует к 2030 году выпустить 13-е поколение Corolla с новой гибридной системой. По утверждению компании, она сможет обеспечивать почти 100 mpg в повседневной эксплуатации, сообщает Autocar.

Платформа для разных силовых установок

Следующая Corolla должна получить новую многовариантную платформу, способную вмещать гибридные, подключаемые гибридные и бензиновые силовые установки, а также полностью электрический привод. Для Corolla это будет первая платформа с возможностью полностью электрической версии.

Архитектура разрабатывается прежде всего для электромобилей, поскольку именно они требуют наилучшей аэродинамики и эффективной компоновки. В то же время Toyota стремится интегрировать в нее гибридные и подключаемые гибридные системы без компромиссов в пространстве салона.

По данным компании, производство электрических версий и версий с двигателями внутреннего сгорания на одной линии может сократить затраты на переоснащение заводов и дать производителю больше гибкости в реагировании на изменения спроса.

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Более компактная гибридная система

Новая гибридная система будет базироваться на 1,5-литровом четырехцилиндровом бензиновом двигателе, который сможет работать с турбонаддувом или без него. Toyota заявляет о потенциальном улучшении топливной экономичности на 15% по сравнению с нынешними системами.

Официальных прогнозов расхода топлива компания не опубликовала. В то же время она указала, что нынешний Aygo X в реальных условиях может демонстрировать показатели на уровне середины диапазона 80 mpg, поэтому Toyota считает почти 100 mpg для новой системы достижимыми.

По данным Toyota, двигатель новой системы на 10% компактнее нынешнего 1,5-литрового мотора Aygo X и Yaris, несмотря на дополнительный цилиндр. Электрическую часть также уменьшили благодаря новому мотору, более компактному инвертору и блоку управления питанием. Компания рассматривает продажу системы другим автопроизводителям и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, среди которых есть как минимум один неназванный британский производитель.

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