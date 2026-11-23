Tesla planuje opracować w pełni autonomiczną wersję Modelu Y, przeznaczoną dla sześciu lub siedmiu pasażerów. Elon Musk ogłosił to podczas szczytu New York Times DealBook Summit, nazywając ten nowy model „wersją rodzinną”.

Musk powiedział, że będzie to uzupełnienie dwumiejscowego Cybercaba. Pomysł polega na bezzałogowym przewożeniu grup, które są zbyt duże dla robotaksówek Tesli.

„Nadal potrzebujemy autonomicznych pojazdów, jeśli podróżuje 4 lub 6 osób, albo cała rodzina” – powiedział Musk podczas szczytu, opisując wersję Modelu Y przeznaczoną do podróży grupowych. Nie podał dokładnej nazwy pojazdu, nie ujawnił ceny ani daty premiery.

Taka niejasność nie wynika z charakteru transmisji na żywo. Chodzi o to, że obecnie nie ma żadnego zakładu produkcyjnego, żadnego wniosku złożonego do organów regulacyjnych ani żadnych oznak, że Tesla w ogóle rozpoczęła jego budowę. Musk podał jednak jedną liczbę. Powiedział, że Cybercab, istniejąca już bezkierownicza taksówka autonomiczna Tesli, która działa w Austin, ma zapewnić około 90 procent przewozów pasażerskich. Większy Model Y zajmie się resztą – rodzinami i większymi grupami, których dwumiejscowy samochód nie jest w stanie pomieścić.

Nie jest na razie jasne, czy Tesla będzie sprzedawać ten samochód konsumentom, czy też zatrzyma go we własnej flocie taksówek autonomicznych. Elon Musk nie wyjaśnił tej kwestii.

Obecnie robotaksówki Tesli są eksploatowane w postaci standardowych modeli Y z kierownicą i pedałami. Te modele Y przewożą do czterech pasażerów, co stanowi limit, który przekroczy proponowana wersja sześcio- lub siedmioosobowa. Tymczasem Cybercab znajduje się na drugim końcu tego spektrum – jest to dwumiejscowy pojazd bez możliwości ręcznego sterowania, który niedawno wprowadzono do eksploatacji w Austin.

Popyt konsumentów na samochody całkowicie pozbawione elementów sterowania ręcznego pozostaje niski. Badanie dotyczące pojazdów autonomicznych przeprowadzone przez Cox Automotive w 2026 roku wykazało, że zaledwie 10 procent konsumentów w USA preferuje w pełni autonomiczne samochody poziomu 5, w porównaniu z 17 procentami, gdy firma po raz pierwszy zadała to pytanie w 2016 roku.

Najpopularniejszym wyborem był poziom 4, czyli pełna autonomia z możliwością udziału człowieka, który wybrało 28 procent respondentów. Zaledwie 38 procent respondentów stwierdziło, że czułoby się bezpiecznie w samochodzie 5. poziomu, podczas gdy 87 procent wybrało nowoczesny samochód wyposażony w podstawowe systemy wspomagające kierowcę.

Źródło: Motor1

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