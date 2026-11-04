Zero Motorcycles zaprezentowało Project Ventura — nowy lekki motocykl elektryczny z docelową ceną poniżej 8 tys. dolarów — na targach EICMA 2026 w Mediolanie we Włoszech. Jak informuje Electrek, model ma trafić do sprzedaży latem 2027 roku.

Project Ventura otrzymał stylistykę supermoto, 17-calowe koła i wyprostowaną pozycję za kierownicą. Nowy układ napędowy rozwija ponad 20 kW, czyli 27 KM. Stała prędkość maksymalna wynosi 105 km/h, a krótkotrwała — 130 km/h. Firma deklaruje zasięg do 150 km w rzeczywistych warunkach, jednak pojemności baterii na razie nie ujawniła.

Drogowa wersja XE

Zero zapowiedziało również wersję elektrycznego motocykla terenowego XE, homologowaną do ruchu po drogach publicznych. Wcześniej taka wersja modelu była dostępna wyłącznie w Europie, podczas gdy amerykańskie XE były przeznaczone do jazdy w terenie.

Nowy XE jest wyposażony w reflektor, tylne światło, centralnie umieszczony panel wskaźników, niewielką owiewkę i opony typu dual sport. Producent zmienił przełożenie, aby połączyć możliwości terenowe z jazdą po asfalcie. Deklarowana prędkość maksymalna wynosi 97 km/h. Cena początkowa modelu będzie wynosić 6295 dolarów, a rozpoczęcie sprzedaży zaplanowano na wiosnę 2027 roku.

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Skuter i szybkie ładowanie

Na rynku europejskim wiosną 2027 roku ma pojawić się skuter elektryczny LS3. Rozwija on prędkość do 121 km/h i, według Zero, może przejechać do 150 km. System akumulatorowy o pojemności 5,6 kWh składa się z trzech baterii, z których jedną można wyjąć spod siedzenia, zwalniając miejsce na rzeczy. Skuter otrzyma również podgrzewane manetki i siedzenie.

Firma opracowuje nową aplikację mobilną dla LS3, modeli Street i Dual Sport z 2027 roku oraz Project Ventura. Umożliwi ona konfigurowanie trybów jazdy, parametrów rekuperacji, ładowania i wyświetlania danych na panelu wskaźników.

Zero planuje także uruchomić w 2027 roku system szybkiego ładowania prądem stałym dla kompatybilnych modeli Street i Dual Sport. Firma zakłada ładowanie baterii od 20% do 80% w mniej niż 30 minut. W Europie będzie używane złącze CCS, a w Ameryce Północnej — NACS; dla części obecnych motocykli opracowywana jest możliwość modernizacji.

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