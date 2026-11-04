Zero Motorcycles在意大利米兰举行的EICMA 2026展会上推出了Project Ventura，这是一款目标售价低于8000美元的新型轻量化电动摩托车。据Electrek报道，该车型预计将于2027年夏季上市。

Project Ventura采用超级摩托风格设计，配备17英寸车轮和直立骑行姿势。新的动力系统可输出超过20千瓦，即27马力。持续最高时速为105公里，短时最高时速为130公里。该公司称其在实际条件下的续航里程可达150公里，但尚未公布电池容量。

XE公路版

Zero还宣布推出通过公共道路行驶认证的XE电动越野摩托车版本。此前，该车型的这一版本仅在欧洲销售，而美国市场的XE则 предназначались для езды по бездорожью。

新款XE配备前灯、尾灯、中央布置的仪表盘、小型挡风板和双用途轮胎。制造商调整了传动比，以兼顾越野能力与柏油路面行驶。其公布的最高时速为97公里。该车型起售价为6295美元，计划于2027年春季开始销售。

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踏板车和快速充电

LS3电动踏板车预计将于2027年春季进入欧洲市场。其最高时速可达121公里，据Zero称，续航里程可达150公里。容量为5.6千瓦时的电池系统由三块电池组成，其中一块可从座椅下方取出，从而腾出放置物品的空间。该踏板车还将配备加热手把和加热座椅。

该公司正在为LS3、2027年款Street和Dual Sport车型以及Project Ventura开发一款新的移动应用程序。该应用将允许用户设置骑行模式、能量回收参数、充电以及仪表盘上的数据展示。

Zero还计划于2027年为兼容的Street和Dual Sport车型推出直流快速充电系统。该公司预计可在不到30分钟内将电池从20%充至80%。欧洲将使用CCS接口，北美将使用NACS；公司正在为部分现有摩托车开发升级方案。

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