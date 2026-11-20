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За десять місяців 2026 року правоохоронці вилучили 635 автомобілів через можливе втручання в ідентифікаційні номери.

Однак підозри оголосили лише у п’яти провадженнях, ще п’ять справ передали до суду.

За даними Опендатабот, кількість таких проваджень у 1,6 раза перевищила минулорічну. Особливо різке зростання зафіксували у вересні та жовтні — за ці два місяці відкрили 357 справ.

Багато вилучених автомобілів досі перебувають на штрафмайданчиках в очікуванні експертиз, проведення яких може тривати до 90 днів. Водночас навіть після цього терміну повернення авто власнику не гарантоване.

Джерело: Опендатабот.

У жовтні 2026 року український автопарк поповнився 22,4 тис. вживаних легковиків із-за кордону.

Китайська компанія BYD представила в Китаї Seal 07 другого покоління, який пропонуватимуть у повністю електричній та плагін-гібридній версіях. Початкова ціна гібридної модифікації становить 139 900 юанів, або близько 21 тис. доларів, а електричної — 149 900 юанів, приблизно 22,5 тис. доларів.

У Китаї компанія BYD повідомила про продаж 4 тисяч флагманських електричних седанів Great Han за 19 днів після початку продажів. Модель вийшла на китайський ринок 13 жовтня як перший повністю електричний флагманський седан D-класу в лінійці Dynasty.

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