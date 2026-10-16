В Европе в сентябре 2026 года продали почти 600 тысяч электромобилей, что на 39% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Это новый месячный рекорд для региона: показатель превысил предыдущий максимум, установленный в июне, на 10%. Об этом со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence сообщает Electrek.

Европейский рынок ускорился

Основным драйвером сентябрьского роста стали полностью электрические автомобили: их продажи выросли на 50% в годовом выражении. Продажи подключаемых гибридов увеличились на 16%.

Наиболее высокие месячные показатели продаж электромобилей зафиксировали Великобритания, Франция, Испания, Португалия и Финляндия. Во Франции продажи поднялись на 78% — почти до 80 тысяч машин, в Германии — на 61%, до 117 тысяч. В Великобритании количество регистраций было более чем втрое выше августовского, при этом доля электромобилей на рынке осталась примерно на уровне 40%.

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По сравнению с августом европейский рынок вырос на 62%, поскольку покупатели вернулись после летнего спада. За девять месяцев в регионе продали 3,9 миллиона электромобилей — на 30% больше, чем за тот же период 2025 года.

Спад в Северной Америке и Китае

В Северной Америке сентябрьские продажи электромобилей сократились на 44% в годовом выражении — примерно до 130 тысяч единиц. В Benchmark Mineral Intelligence предостерегли, что сравнение проводится с сентябрём 2025 года, когда покупатели в США активнее приобретали электрокары в преддверии окончания действия федерального налогового кредита в размере 7,5 тысячи долларов.

В Китае в сентябре реализовали 1,11 миллиона электромобилей: это на 7% больше, чем в августе, но на 18% меньше в годовом выражении. Всего в мире за месяц продали 2,15 миллиона электромобилей, а за январь—сентябрь — 15,5 миллиона, что на 3% больше прошлогоднего результата. За пределами Китая, Европы и Северной Америки продажи в сентябре выросли на 81% — до около 310 тысяч машин.

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