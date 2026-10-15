特斯拉提交给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的报告记录了5起机器人出租车碰撞事故，事故发生时远程操作员接管了车辆控制权。据Electrek报道，这些案例中每一次远程接管控制后都发生了碰撞。

两起新事件发生在8月，并被纳入NHTSA于9月公布的数据。在达拉斯，一辆Model Y停在一条住宅街道上，位于混凝土搅拌车和一辆停放的SUV之间。远程操作员接管控制后，车辆在向前行驶时以约每小时0.4英里的速度撞上SUV。车内没有乘客。

两起新案例

另一起事件发生在奥斯汀：一名远程操作员控制一辆在电线杆和垃圾箱之间的小巷行驶的Model Y。该车以约每小时1英里的速度撞上垃圾箱。两起新事件均只报告了财产损失，车内没有乘客。

两份报告均标注司机或操作员类型为“Remote (Commercial / Test)”，即在商业使用或测试期间进行远程控制。特斯拉共拥有36份独立的机器人出租车事件报告，而该媒体上一次在7月分析这些数据时为22份。

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其他已记录的碰撞

5起案例中的另一起是5月一辆特斯拉机器人出租车在休斯敦与树桩发生碰撞。2025年7月，在奥斯汀，一名安全操作员无法让车辆继续行驶，随后远程操作员接管控制，加速并左转，以每小时8英里的速度将车辆驶上路缘石并撞向金属围栏。

2026年1月，在奥斯汀，一名远程操作员为协助导航而接管控制，随后车辆以每小时9英里的速度撞上施工路障。特斯拉未披露远程操作员介入机器人出租车运行的频率，因此无法评估此类事件的发生频率。

Waymo的做法

Waymo在2026年2月致参议员埃德·马基的一封信中表示，其未使用由人类执行动态驾驶任务的远程控制。其远程员工可以向系统提供建议，系统可以接受或拒绝这些建议。

Waymo还说明了一项有限的例外：经过培训的员工可以在固定转向角度下，以最高每小时2英里的速度将被阻塞的车辆向前移动，以腾出行车道。该公司称，该工具未在培训之外使用。

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