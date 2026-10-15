В отчётах Tesla для Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) зафиксировано пять столкновений роботакси, во время которых управление автомобилями брали на себя дистанционные операторы. По данным Electrek, в каждом из этих случаев после дистанционного перехвата управления происходило столкновение.

Два новых инцидента произошли в августе и вошли в сентябрьскую публикацию данных NHTSA. В Далласе Model Y остановился на жилой улице между бетономешалкой и припаркованным внедорожником. Дистанционный оператор перехватил управление, и при движении вперёд автомобиль столкнулся с внедорожником на скорости около 0,4 мили в час. Пассажиров в машине не было.

Два новых случая

Ещё один случай произошёл в Остине: дистанционный оператор управлял Model Y, двигавшимся по переулку между опорой и мусорным контейнером. Автомобиль столкнулся с контейнером на скорости примерно 1 миля в час. В обоих новых инцидентах сообщалось только о материальном ущербе, а пассажиров в салоне не было.

Оба отчёта имеют отметку типа водителя или оператора «Remote (Commercial / Test)», что означает дистанционное управление во время коммерческого использования или тестирования. Всего Tesla имеет 36 отдельных отчётов об инцидентах с роботакси — против 22, когда издание в последний раз анализировало эти данные в июле.

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Другие зафиксированные столкновения

Ещё одним из пяти случаев стало майское столкновение роботакси Tesla с пнём дерева в Хьюстоне. В июле 2025 года в Остине оператор безопасности не смог заставить автомобиль продолжить движение, после чего дистанционный оператор перехватил управление, ускорился, повернул налево и направил машину на бордюр и в металлическое ограждение на скорости 8 миль в час.

В январе 2026 года в Остине дистанционный оператор перехватил управление для помощи с навигацией, после чего автомобиль столкнулся со строительным барьером на скорости 9 миль в час. Tesla не раскрывает, как часто дистанционные операторы вмешиваются в работу роботакси, поэтому оценить частоту таких инцидентов невозможно.

Подход Waymo

Компания Waymo в письме сенатору Эду Марки в феврале 2026 года заявила, что не использовала дистанционное управление, при котором человек выполняет динамическую задачу вождения. Её удалённые сотрудники могут предоставлять системе рекомендации, которые она способна принять или отклонить.

Waymo также описала узкое исключение: обученный сотрудник может переместить заблокированный автомобиль вперёд со скоростью до 2 миль в час при фиксированных углах поворота руля, чтобы освободить полосу движения. По утверждению компании, этот инструмент не использовался вне обучения.

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