Kia запустила в Пханге, провинция Кёнгидо, в Южной Корее пилотный сервис каршеринга с дистанционным управлением электрическими фургонами PV5. Программа начала работу в четверг и продлится до конца года. Как сообщает Electrek, компания называет этот сервис первым в Южной Корее каршерингом, использующим технологию дистанционного управления автомобилем.

Как работает сервис

Пользователи могут забронировать фургон через специальное приложение. После бронирования PV5 прибывает в указанную локацию без водителя в салоне с использованием технологии дистанционного управления. После поездки клиент может оставить фургон в нужном месте, а удаленный водитель возвращает его в гараж через беспроводную связь 4G или 5G.

В Kia заявили, что такая модель может повысить эффективность использования корпоративных автопарков и снизить бремя владения ими. Сервис также предусматривает гибкие места получения и возврата автомобиля.

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Участники испытания

В консорциуме, проводящем пилотный проект, участвуют Kia, стартап SUM, компания Mobiops и Корейское управление дорожного движения. Kia предоставляет фургоны PV5 и координирует проект, SUM разрабатывает решения для дистанционного управления, а Mobiops отвечает за операционную работу сервиса. Корейское управление дорожного движения помогает с регуляторными проверками.

Проект также поддерживают провинция Кёнгидо, KT, UMOS ONE, Научно-исследовательский институт технологий конвергенции нового поколения и Ассоциация бизнеса по прокату автомобилей провинции Кёнгидо. В ходе испытания партнеры будут проверять технологию дистанционного управления и возможность работы сервиса в реальных условиях.

Kia сообщила, что использует данные пилотной программы для дальнейшего совершенствования технологии. Компания планирует расширить сервис в 2027 году, чтобы ускорить коммерческое внедрение услуг дистанционного управления на базе PV5.

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