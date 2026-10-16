Японский автопроизводитель Toyota Motor планирует к 2030 году сделать все свои примерно 50 моделей программно-определяемыми автомобилями и ежегодно оснащать около 10 млн новых машин собственной программной платформой. Об этом со ссылкой на японское деловое издание Nikkei сообщает Channel NewsAsia.

Платформа Arene

По данным Nikkei, компания раскрыла эту стратегию во время технологического брифинга для инвесторов в начале октября. Собственная программная платформа Toyota Arene впервые была представлена в обновленном кроссовере RAV4, выпущенном в 2025 году.

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Программно-определяемые автомобили позволяют удаленно обновлять функции после покупки. Благодаря этому производители могут добавлять функции безопасности, автономного вождения и развлечений без необходимости посещать дилерский центр.

Планы для партнеров

Toyota также планирует к 2035 году предложить Arene автопроизводителям-партнерам, чтобы увеличить количество автомобилей, использующих это программное обеспечение, пишет Nikkei. Toyota не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос Reuters.

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